Tragedia sulle montagne del Trentino. Un uomo è morto travolto da una valanga sulla Marmolada, mentre altri due sono rimasti feriti in un altro incidente lungo il canale che scende da Forcella Ceremana verso il lago di Paneveggio.

La dinamica dei due incidenti

La prima valanga ha travolto quattro scialpinisti lungo il canale che scende da Forcella Ceremana verso il lago di Paneveggio. L'incidente è avvenuto alle 12.30 nella zona al confine tra la Val di Fiemme e San Martino. Due i feriti, trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento e di Cavalese, mentre altri due sono rimasti illesi.

Dagli esiti più gravi la seconda valanga, che ha travolto altri quattro sciatori italiani, anche loro quarantenni, attorno alle 16, mentre facevano un fuoripista. Uno di loro è morto sulla Marmolada vicino a Punta Serauta. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 16.30 da uno dei coinvolti. L'intervento dei soccorritori oltre le piste da sci di Punta Rocca.