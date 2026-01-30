C'è anche una donna di 95 in dialisi, G.O., tra le vittime dell'incidente stradale avvenuto in contrada Coda di Volpe, a Bolognetta, nel Palermitano. Nell'impatto violentissimo lungo la statale 121 'Catanese' tra un furgone e un'automedica, l'anziana ha perso la vita insieme ai due soccorritori che erano con lei sull'autovettura, G.L.G., 49enne, e G.B., 66enne. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso, invece, l'uomo che era alla guida del furgone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e al personale dell'Anas, anche tre squadre della Polizia stradale.

Per consentire i rilievi è stata disposta la momentanea chiusura della corsia in direzione Catania. Contestualmente, è stata istituita un’uscita obbligatoria a Misilmeri (km 246,700) e il percorso alternativo prevede l’attraversamento della strada provinciale 77 con rientro allo svincolo di Bolognetta (km 239,350).