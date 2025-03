Violenza sulle donne, la campagna itinerante di Rai Radio1 e Giornale Radio Rai fa tappa a Merano

Tutto pronto per la tappa di Merano per la campagna itinerante “Come un’onda contro la violenza sulle donne” portata avanti da Rai Radio 1 e Giornale Radio Rai. Domani, tra le 10.30 e le 13, tanti gli interventi che si succederanno all’interno dell’Aula Magna I.I.S.S. Gandhi della Scuola professionale provinciale per l’artigianato l'industria e il commercio “G. Marconi” della città altoatesina. Anche in occasione di questa tappa, la campagna porterà molte testimonianze di chi combatte questa violenza e anche di chi l’ha subìta.

Moderata da Elena Paba, inviata del Giornale Radio Rai e Rai Radio1 e coordinatrice della campagna, la mattinata vedrà gli interventi, tra gli altri, del direttore Francesco Pionati, di Sabrina Galli dirigente della squadra mobile di Bolzano, Massimo e Loredana Baroni genitori di Alba Chiara alla quale è stata dedicata l’omonima Associazione, Sigrid Pisanu del centro Antiviolenza Casa delle donne di Merano, Sarah Freimuth ufficio pari opportunità del comune, e per uno sguardo sul mondo in collegamento l’attivista Parisa Nazari del movimento italo iraniano Donna Vita Libertà.