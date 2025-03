Al via da oggi, 31 gennaio, alle richieste per la 'Carta della cultura giovani' e la 'Carta del merito', che sostituiscono il precedente Bonus Cultura 18App.

Cosa sono

Entrambe le carte hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili fra loro. Sono "finalizzate allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani", si legge sul sito del Ministero della Cultura. La Carta della Cultura Giovani è riconosciuta ai nati nel 2006, residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro.

La Carta del Merito invece è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode. La Carta è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Cosa si può acquistare

E' possibile utilizzare la Carta per acquistare entro il 31 dicembre 2025 beni per un totale di 500 euro, esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti: cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, strumenti musicali, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, cd o dvd musicali e cinematografici, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Sono esclusi invece i videogiochi e gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.