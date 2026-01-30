circle x black
Cerca nel sito
 

'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Ai', convegno Aie-Fieg a Roma

sponsor

L'11 febbraio nella sede del ministero della Cultura verrà presentata un'indagine Ipsos Doxa sul tema, a seguire una tavola rotonda

'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Ai', convegno Aie-Fieg a Roma
30 gennaio 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Intelligenza artificiale': questo il titolo dell'indagine Ipsos Doxa, commissionata dall'Associazione italiana Editori (Aie), che sarà presentata a Roma, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura, l'11 febbraio, alle 11, durante l'incontro promosso dagli editori dell'Aie e della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg).

All'evento è stata invitata la Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni per i saluti istituzionali, mentre l'introduzione dell'incontro è affidata a Innocenzo Cipolletta, presidente Aie e ad Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg. A seguire, la presentazione dell'indagine sarà a cura di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa. Seguirà una tavola rotonda con Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Crescenzo Sciaraffa, Generale di Brigata della Guardia di Finanza; Maria Letizia Bixio, Università Europea di Roma e Mauro Tosca, Responsabile antipirateria Aie. Interviene la scrittrice Felicia Kingsley. Le conclusioni sono affidate a Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati. Modera il direttore dell'Ansa Luigi Contu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pirateria editoria libraria Intelligenza artificiale convegno Aie Fieg ministero della Cultura
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza