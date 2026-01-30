'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Ai', convegno Aie-Fieg a Roma

'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Intelligenza artificiale': questo il titolo dell'indagine Ipsos Doxa, commissionata dall'Associazione italiana Editori (Aie), che sarà presentata a Roma, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura, l'11 febbraio, alle 11, durante l'incontro promosso dagli editori dell'Aie e della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg).

All'evento è stata invitata la Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni per i saluti istituzionali, mentre l'introduzione dell'incontro è affidata a Innocenzo Cipolletta, presidente Aie e ad Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg. A seguire, la presentazione dell'indagine sarà a cura di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa. Seguirà una tavola rotonda con Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Crescenzo Sciaraffa, Generale di Brigata della Guardia di Finanza; Maria Letizia Bixio, Università Europea di Roma e Mauro Tosca, Responsabile antipirateria Aie. Interviene la scrittrice Felicia Kingsley. Le conclusioni sono affidate a Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati. Modera il direttore dell'Ansa Luigi Contu.