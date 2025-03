'Libriamoci', il corso per docenti contro la dipendenza dagli smartphone inaugura la manifestazione

Arriva 'Leggere per crescere', il primo corso che mette i docenti in aula per aiutarli ad affrontare i problemi di dipendenza provocati negli adolescenti dall'abuso degli smartphone. Promosso dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura e realizzato dall’Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, sarà presentato lunedì 17 febbraio, presso la Sala Nassiriya del Senato, a Roma, in occasione dell'apertura della manifestazione 'Libriamoci', che il Centro organizza ogni anno in collaborazione con il ministero per l'Istruzione e il Merito e che si terrà nell’intera settimana dal 17 al 22 febbraio. All'incontro interverranno Luciano Lanna, direttore del Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura, Andrea Cangini, direttore della Fondazione Luigi Einaudi, degli specialisti Pierluigi Brustenghi, neurologo e Andrea Di Somma, esperto in disturbi dell'apprendimento, della dirigente scolastica Anna Maria Lamberti, con l'introduzione della senatrice Lavinia Mennuni che coordina l'intergruppo in difesa della scrittura a mano e della lettura su carta, di cui fanno parte parlamentari di tutti gli schieramenti politici, in un incontro coordinato dal giornalista Enrico Sbandi, ideatore e tutor del corso. Inoltre, l'incontro vedrà la presenza di Agostino Ghiglia, componente dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali, che porterà il suo contributo come docente e autore del libro Educazione Civica Digitale.

L'uso degli smartphone colpisce oltre il 25% degli adolescenti

L’uso problematico dello smartphone colpisce oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione, relazioni, capacità di apprendimento. È la prima fra le emergenze evidenziate nel decalogo del benessere e della salute dell'Istituto Superiore della Sanità per il 2025. Il 'brain rot', deterioramento cerebrale derivante dall'eccesso di esposizione a contenuti digitali, non a caso è stata eletta 'parola dell'anno' 2024 dalla Oxford University Press. Il corso 'Leggere per crescere: un libro contro il deterioramento cerebrale. Le soluzioni della scuola al 'brain-rot' dell'era digitale' mira a fornire soluzioni didattiche concrete ai problemi nei processi di apprendimento causati dall'uso eccessivo di dispositivi digitali soprattutto nell'età evolutiva.

Naturale la scelta di presentarlo in apertura di Libriamoci, la manifestazione promossa dal ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico. È particolarmente stretta, in questa undicesima edizione, la connessione fra la cura dell'attenzione e della lettura negli studenti a cui punta il corso e il tema di Libriamoci "Intelleg(g)o", declinato in tre filoni: Intelleg(g)o… dunque sono, Intelleg(g)o… dunque sento e Intelleg(g)o… dunque faccio.