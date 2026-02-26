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ChinaEU porta le imprese italiane a Shenzhen

ChinaEU porta le imprese italiane a Shenzhen
26 febbraio 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Comprendere dove l’AI smette di essere software e diventa industria. È questo l’obiettivo di “Visit to the Future 2026”, la missione imprenditoriale executive organizzata da ChinaEU a Shenzhen e nella Greater Bay Area, in programma dal 16 al 23 maggio 2026. ’iniziativa è rivolta a imprenditori, fondatori e dirigenti senior italiani interessati a osservare da vicino l’evoluzione della Physical AI: l’intelligenza artificiale integrata in macchine, robotica, manifattura avanzata, logistica intelligente, droni, low-altitude economy e mobilità autonoma.

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La missione combina dialogo istituzionale, visite aziendali mirate e incontri executive a porte chiuse con alcuni dei principali protagonisti dell’ecosistema tecnologico cinese. Tra le realtà coinvolte figurano leader globali nei settori delle piattaforme digitali, dell’elettronica di consumo, della robotica, della smart manufacturing, della computer vision, della logistica intelligente e dei sistemi autonomi.

Il programma include inoltre la partecipazione guidata a due grandi appuntamenti internazionali di settore: il World AI Device Expo & Shenzhen Global AI Show e il Drone World Congress & Shenzhen International UAV Exhibition, eventi che rappresentano un punto di osservazione privilegiato sulle applicazioni industriali già mature dell’AI. Al centro dell’esperienza c’è Shenzhen, uno dei poli globali più dinamici per innovazione tecnologica e industriale. Qui ricerca, progettazione, componentistica, manifattura avanzata e supply chain convivono in un ecosistema integrato che accelera il passaggio dal prototipo al mercato.

Per le imprese italiane, la missione si propone come un percorso di esplorazione strategica e industriale, finalizzato a identificare opportunità concrete di cooperazione, partnership tecnologiche e progetti pilota replicabili in Europa.

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Tag
AI Physical AI Robotica Manifattura avanzata Logistica intelligente Droni
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