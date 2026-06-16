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Enel continua a portare l’arte in viaggio per l’Italia con TOILETPAPER

Enel sceglie, in collaborazione con TOILETPAPER, il linguaggio dell’arte contemporanea per reinterpretare l’energia in modo più pop e coinvolgente, proseguendo il proprio tour nel nostro Paese attraverso nuove tappe

TOILETPAPER - (Ufficio stampa)
TOILETPAPER - (Ufficio stampa)
16 giugno 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chi ha detto che l'energia non possa diventare un’opera d'arte? La mostra MADE OF ENERGY – Enel goes pop by TOILETPAPER nata dalla collaborazione tra Enel e il noto magazine TOILETPAPER, presentata per la prima volta nell’ambito della Milano Art Week 2026, prosegue il suo tour in Italia e raggiunge per la prima volta nuovi itinerari. Dopo le tappe di Milano, Roma e Napoli, l’esposizione approda negli Enel store di nuove regioni italiane — Marche, Emilia-Romagna, Puglia e Liguria — esplorando il ruolo dell’energia nella vita quotidiana attraverso installazioni, immagini e contenuti capaci di unire creatività, tecnologia e sostenibilità.

TOILETPAPER, il magazine artistico fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale per il suo immaginario visivo ironico, surreale e immediatamente riconoscibile. Proprio questo approccio creativo è al centro del progetto sviluppato con Enel, che ha scelto di raccontare il tema dell’energia in modo innovativo.

Il viaggio di "Made of Energy" continua nei negozi Enel sul territorio nazionale con nuovi appuntamenti dedicati al pubblico. Più nel dettaglio il percorso, dopo San Benedetto del Tronto, farà tappa a Rimini, in piazza Luigi Ferrari 21, dal 16 al 21 giugno. Successivamente, l'esposizione arriverà a Taranto, nell'Enel Store di via Federico Di Palma 56, dal 23 al 28 giugno, per concludersi a Genova, in via Cantore 200/R, dal 1° al 6 luglio.

Attraverso questo tour, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo promuove una visione dell’energia proiettata verso il futuro, traducendo temi complessi in un linguaggio immediato e accessibile, costruendo un rapporto più diretto con le persone, a partire dalle nuove generazioni.

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Tag
energia arte contemporanea sostenibilità tecnologia creatività tour
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