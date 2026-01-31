Fiera Milano, inaugurata la prima Casa del Made in Italy

È stata inaugurata questa mattina la prima Casa del Made in Italy in Fiera Milano, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e del presidente di Mido Lorraine Berton. "Abbiamo voluto con grande entusiasmo portare la casa del Made in Italy in Fiera - ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti - dando seguito al progetto ideato dal ministro Urso e sarà a tutti gli effetti un presidio permanente aperto in tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgono a Milano. Ringrazio anche il presidente Orsini per avere partecipato all'inaugurazione”.

“Questo importante passo - ha aggiunto - rappresenta un ulteriore aumento dei servizi erogati a favore dei nostri 4,5 milioni di operatori economici che ogni anno partecipano alle nostre fiere. Grazie alla Casa del Made in Italy gli imprenditori potranno conoscere o approfondire il sistema di incentivi pensato per supportarli a livello nazionale e locale, ma soprattutto anche gli operatori esteri potranno sapere quali sono gli incentivi per investire in Italia”.

L’inaugurazione di oggi rientra nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra Mimit, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, firmato nel settembre 2025 della durata iniziale di tre anni. In questo, le parti si impegnano a promuovere e sviluppare congiuntamente iniziative e progetti al fine di: favorire la partecipazione delle imprese italiane, in particolare delle pmi, alle principali manifestazioni fieristiche come strumento di crescita, visibilità e sviluppo. E ancora, facilitare l’incontro tra imprese, investitori, buyer internazionali e la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, utilizzando la piattaforma fieristica come hub di connessione; accrescere l’attrattività del sistema fieristico italiano a livello globale; agevolare lo sviluppo di servizi innovativi all’imprenditoria e la diffusione dei principali strumenti pubblici di supporto alla nascita e allo sviluppo di impresa. Fondazione Fiera Milano si impegna inoltre a collaborare con il Mimit per il coinvolgimento in eventi, congressi, convegni e workshop e per la definizione di programmi congiunti per promuovere momenti di incontro tra istituzioni, operatori e imprese. Infine, Fondazione mette a disposizione il proprio Centro Studi per la realizzazione di analisi e ricerche con focus su temi relativi ai settori fieristico e congressuale, nonché per la propria rete di rapporti consolidati con il mondo universitario e di ricerca. Questa volontà di cooperazione si inserisce nel contesto dell’iniziativa avviata da Fondazione Fiera Milano, ‘Alleanza per il Made in Italy’, che mira a promuovere un dialogo continuativo sul ruolo del sistema fieristico nello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, coinvolgendo diversi attori in un percorso comune di valorizzazione dei comparti industriali di cui le manifestazioni fieristiche sono espressione, a rafforzare l’attrattività del territorio e sviluppare una maggiore sinergia tra quest’ultimo e le fiere.