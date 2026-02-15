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Usa, rapita madre conduttrice Nbc: trovato guanto del rapitore, attesa per Dna

L'84enne Nancy Guthrie è sparita tra il 31 gennaio e il 1° febbraio dalla sua abitazione di Tucson nello Stato dell’Arizona

Il sospetto rapitore ripreso dalle telecamere di sorveglianza
Il sospetto rapitore ripreso dalle telecamere di sorveglianza
15 febbraio 2026 | 23.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Potrebbe essere a un punto di svolta il caso della scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie, sparita tra il 31 gennaio e il 1° febbraio dalla sua abitazione di Tucson, nello Stato dell’Arizona. Un guanto rinvenuto nei pressi della casa, ritenuto compatibile con quello indossato da una persona ripresa dalle telecamere di sicurezza, è stato sottoposto ad analisi del Dna e potrebbe fornire elementi decisivi per le indagini.

Il guanto e le analisi delle autorità

La tempistica dei risultati dipenderà dal tipo e dalla qualità del campione biologico analizzato come ha spiegato alla Cnn Jeffrey Halstead, ex capo della polizia di Fort Worth. "Si tratta di aggiornamenti molto forti e potenzialmente definitivi", ha dichiarato, aggiungendo che le risposte potrebbero arrivare "nell'arco di 24-48 ore".

Secondo Halstead, gli investigatori intensificheranno con ogni probabilità l’attenzione sull’area in cui è stato rinvenuto il guanto, ampliando progressivamente il raggio delle ricerche secondo un modello mirato. Qualora il Dna dovesse essere collegato a una persona già nota alle forze dell’ordine, ulteriori sviluppi potrebbero seguire rapidamente.

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caso Nancy Guthrie Nancy Guthrie scomparsa madre Savannah Guthrie Tucson scomparsa donna
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