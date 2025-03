Samsung, inaugurato in Piazza Duomo il Milano Cortina 2026 Sport Village

Il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato e a dodici mesi esatti dall’accensione del braciere olimpico, Samsung Electronics Italia, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, ha inaugurato il Milano Cortina 2026 Sport Village powered by Samsung & Enel, un luogo in cui - sottolinea il colosso tecnologico - "sport, tecnologia e innovazione si incontrano per regalare al pubblico un’esperienza immersiva unica". Il villaggio, allestito nel cuore di Piazza Duomo a Milano e aperto al pubblico dal 7 febbraio al 6 marzo, offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere la storia dei Giochi Olimpici, scoprire i segreti degli atleti e i dettagli delle città ospitanti. Un percorso che permetterà ad ogni appassionato di vestire anche i panni degli atleti professionisti.

Samsung sarà presente all’interno del villaggio con il Galaxy Experience Space, un’installazione progettata da Samsung in cui sarà possibile provare di persona Galaxy S25, il nuovo smartphone top di gamma presentato al Galaxy Unpacked tenutosi lo scorso gennaio a San Josè in California. All’interno del pop up i visitatori saranno coinvolti in una in una serie di esperienze straordinarie, da un percorso espositivo che ripercorre l’eredità olimpica di Samsung a dimostrazioni pratiche delle ultime innovazioni di Galaxy S25 dotato di Galaxy AI.

"Samsung è orgogliosa di essere partner dei Giochi Olimpici da quasi tre decenni, portando innovazione per migliorare l'esperienza degli atleti e dei fan attraverso le nostre tecnologie all'avanguardia", ha dichiarato Louis Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia. "Con il Milano Cortina 2026 Sport Village celebriamo il primo conto alla rovescia in vista dei prossimi Giochi Olimpici invernali e offriamo a tutti l'opportunità di vivere l'emozione olimpica in modo coinvolgente, dando vita a nuove esperienze e connessioni significative".

"I nostri partner e la loro presenza sono fondamentali per la diffusione del messaggio che rafforza l’arrivo dei Giochi di Milano Cortina 2026. Piazza del Duomo, ad un anno esatto dalla Cerimonia di Apertura, ancora una volta si accende per diventare il luogo dove tutti coloro che amano i Giochi potranno respirare e vivere l’emozione degli sport invernali, protagonisti del 2026. Tutte le attività di engagement permettono di avvicinare la gente, cuore pulsante di Milano Cortina 2026, ad un evento di dimensione internazionale che appartiene al mondo intero e a tutte le comunità che lo abitano. Enel e Samsung ribadiscono ancora una volta l’impegno e la passione verso lo sport e verso i Giochi”, ha commentato Andrea Varnier, Amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026

Il Milano Cortina 2026 Sport Village powered by Samsung & Enel è stato inaugurato con una cerimonia di taglio del nastro alla quale hanno partecipato Louis Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia, Andrea Varnier, Amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano e Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel. L’evento, che ha segnato il countdown di meno 365 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è stato caratterizzato da una proiezione artistica in 2D sulla facciata del Palazzo dei Portici Meridionali, che ha raccontato la storia e i valori dei Giochi Olimpici Invernali attraverso immagini e contenuti ad alto impatto emozionale.

Il Milano Cortina 2026 Sport Village si articola in due sezioni principali: un’area sportiva, dedicata alla scoperta e alla pratica di discipline olimpiche su superfici di ghiaccio sintetico, e uno spazio esperienziale Samsung, pensato per avvicinare il pubblico alle più recenti innovazioni tecnologiche attraverso esperienze interattive. L’area sportiva consentirà ai cittadini di cimentarsi in due discipline olimpiche dei prossimi Giochi Olimpici Invernali: il curling e l’hockey su ghiaccio. I visitatori potranno conoscere le regole di base del curling e sperimentare il gioco con il supporto di istruttori qualificati direttamente su una pista da curling allestita per l’occasione. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 18:00 e il sabato e la domenica dalle ore 11:00 alle 20:00, con sessioni della durata di trenta minuti e una capienza massima di sedici partecipanti per volta. A fianco della pista da curling è stata realizzata una pista da hockey su ghiaccio, in cui si potranno apprendere i fondamentali del pattinaggio e del gioco dell’hockey. Anche in questo caso, le sessioni saranno guidate da istruttori esperti, con gli stessi orari di apertura e una capienza massima di venti partecipanti per sessione.

Protagonista del Milano Cortina 2026 Sport Village sarà il Galaxy Experience Space, un’area interattiva dedicata alle innovazioni tecnologiche con esperienze che illustrano il contributo di Samsung all’evoluzione dei Giochi Olimpici. In questo spazio sarà possibile scoprire il nuovo Galaxy S25, progettato per offrire un’esperienza senza precedenti in termini di connettività e condivisione, permettendo ai tifosi di essere sempre più vicini ai Giochi, ovunque si trovino. Tra le attività proposte, inoltre, vi saranno dimostrazioni pratiche su come Galaxy S25 dotato di Galaxy AI possa semplificare la gestione della quotidianità e favorire l’organizzazione delle attività personali, oltre a strumenti innovativi per la modifica di immagini e la creazione di contenuti multimediali. Saranno anche disponibili esperienze immersive dedicate alla scoperta delle località olimpiche e alle discipline sportive presenti nel villaggio, con un focus particolare sul legame tra sport e tecnologia. L’area interattiva ospiterà un’iconica zona dedicata alle mascotte ufficiali, per immortalare il proprio momento olimpico.

Oltre all'esperienza interattiva, Samsung offre ai visitatori una serie di workshop tematici, incentrati su alcuni dei principali trend che guidano gli interessi di oggi in tema di tecnologia e su come Galaxy S25 dotato di Galaxy AI può migliorare la vita quotidiana.

•Sabato 8 febbraio alle ore 12 - workshop con Nicola Torrisi (@Befric), filmmaker e content creator, per scoprire come Galaxy S25 trasforma la fotografia con editing avanzato, composizione intelligente e nuovi strumenti per l’espressione creativa.

•Sabato 15 febbraio alle ore 12 - workshop con Silvia Fascians (@silvia.fascians), content creator di fitness e benessere, per scoprire come Galaxy S25 supporta il benessere, dal monitoraggio personalizzato della salute agli strumenti per la mindfulness, migliorando la cura quotidiana di sé.

•Sabato 22 febbraio alle ore 12 - workshop con Amer Nour (@instamerigo), esperto di tecnologia e content cretor, per scoprire come Galaxy S25 sta rivoluzionando il mondo della tecnologia, dall’automazione all’innovazione, e come può migliorare i compiti quotidiani.

•Sabato 1 marzo alle ore 12 - workshop con Xiuder (@xiuder), streamer e gamer, per scoprire come Galaxy S25 migliora il gaming, dai NPC più intelligenti a esperienze immersive, e il suo impatto sullo sviluppo dei giochi.

Come detto, questa iniziativa si inserisce perfettamente nella lunga tradizione di Samsung a supporto dei Giochi Olimpici, iniziata nel 1988 come sponsor locale dei Giochi Olimpici di Seul e proseguita come Worldwide Partner dai Giochi Olimpici di Nagano 1998, con un impegno costante nell’innovazione tecnologica a servizio dello sport e dei suoi valori universali.

Da allora, l’azienda ha aiutato a rivoluzionare il modo di vivere le Giochi Olimpici, integrando tecnologie innovative per avvicinare atleti e fan. Samsung ha introdotto soluzioni digitali pionieristiche, come il primo programma “Call Home” nel 1998, che ha permesso agli atleti di comunicare con i propri cari, l’app Wireless Olympic Works (WOW) ad Atene 2004, per la gestione in tempo reale delle informazioni sui Giochi, e la fornitura di oltre 120.000 dispositivi mobili ad atleti e personale dal 1998.

Nel corso degli anni, Samsung ha inoltre realizzato spazi esperienziali nelle città ospitanti, tra cui la Galaxy House nel metaverso per Tokyo 2020 e l’installazione Olympic™ rendez-vous @ Samsung | Square Marigny per Parigi 2024, progettata dall’architetto Jean Nouvel. Milano Cortina 2026 rappresenta un nuovo capitolo in questa storia: un anno prima dell’accensione della fiamma olimpica, Samsung ribadisce il suo impegno per aiutare a rendere i Giochi più accessibili, coinvolgenti e connessi che mai, grazie alla forza dell’innovazione e della condivisione.

Il Galaxy Experience Space sarà aperto ai visitatori dal 7 febbraio al 6 marzo dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 20 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20. Per maggiori informazioni è possibile visitare https://www.samsung.com/it/smartphones/galaxy-experience-space/