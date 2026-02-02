Gli eventi in agenda

Mercoledì 4 febbraio 2026 “Il sistema Italia e le priorità dell’Unione europea” - Parlamentari ed esponenti delle istituzioni europee, imprese, organizzazioni di categoria e del Terzo settore si confronteranno a Bruxelles sulle priorità che il Paese porrà al centro dell’agenda europea.
Giovedì 5 febbraio 2026 Ore 09:00 si terrà in modalità webinar l’incontro promosso dal Maritime Technologies Forum (MTF) dedicato alle linee guida per l’ispezione sicura delle navi a doppio combustibile alimentate a metanolo.
Durante il webinar, i membri del MTF presenteranno le principali raccomandazioni contenute nel recente rapporto “Linee guida per l’ispezione sicura delle navi a doppio combustibile a metanolo”, illustrando criteri tecnici, aspetti operativi e considerazioni di sicurezza legate all’impiego del metanolo nel settore marittimo.