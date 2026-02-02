circle x black
Cerca nel sito
 

Gli eventi in agenda

02 febbraio 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercoledì 4 febbraio 2026 “Il sistema Italia e le priorità dell’Unione europea” - Parlamentari ed esponenti delle istituzioni europee, imprese, organizzazioni di categoria e del Terzo settore si confronteranno a Bruxelles sulle priorità che il Paese porrà al centro dell’agenda europea.

Per info e programma

Giovedì 5 febbraio 2026 Ore 09:00 si terrà in modalità webinar l’incontro promosso dal Maritime Technologies Forum (MTF) dedicato alle linee guida per l’ispezione sicura delle navi a doppio combustibile alimentate a metanolo.

Durante il webinar, i membri del MTF presenteranno le principali raccomandazioni contenute nel recente rapporto “Linee guida per l’ispezione sicura delle navi a doppio combustibile a metanolo”, illustrando criteri tecnici, aspetti operativi e considerazioni di sicurezza legate all’impiego del metanolo nel settore marittimo.

Per info e programma

Per partecipare

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Unione europea metanolo navigazione
Vedi anche
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza