Aumentano le richieste affinché Andrew Mountbatten-Windsor venga rimosso dalla linea di successione al trono dopo l'arresto e il successivo rilascio. Sebbene al fratello di re Carlo siano stati tolti i titoli reali lo scorso ottobre, tra cui quello di principe, Andrea ha mantenuto il suo posto come ottavo nella linea di successione al trono.

Ci vorrebbero circostanze estremamente improbabili perché possa ascendere al trono, ma ora l'ex principe si trova ad affrontare richieste che vorrebbero rimuoverlo completamente dalla linea di successione.

Le richieste

Andrew Bowie, segretario di Stato ombra per la Scozia, ha dichiarato a GB News: "Penso che sarebbe la cosa giusta da fare. Naturalmente, se venisse ritenuto colpevole, credo che il Parlamento avrebbe tutto il diritto di agire per rimuoverlo dalla linea di successione. Ma, ricordiamolo, non è ancora stato dichiarato colpevole di nulla: non è ancora stato incriminato. Quindi dobbiamo lasciare che le indagini della polizia facciano il loro corso, e credo che dovremmo tutti agire di conseguenza". Dello stesso avviso il leader dello Scottish National Party Stephen Flynn, che ha dichiarato al The Sun: "L'opinione pubblica sarà giustamente arrabbiata per il fatto che un uomo che ha mentito sul fatto di essere amico di Epstein possa ancora essere sulla buona strada per diventare capo di Stato".

Il suo status nella linea di successione reale dovrebbe essere preso in considerazione, ha affermato Ed Davey, leader del partito Liberal Democratico, senza tuttavia chiedere esplicitamente la sua immediata rimozione. "La cosa più importante in questo momento - ha dichiarato - è che la polizia possa continuare a svolgere il proprio lavoro, senza timori o favoritismi. Ma è chiaro che questa è una questione che il parlamento dovrà prendere in considerazione al momento opportuno; naturalmente la monarchia vorrà assicurarsi che non possa mai diventare re".

Intanto YouGov ha pubblicato oggi un sondaggio che mostra come l'82% dei britannici ora ritenga che Andrew Mountbatten-Windsor debba essere completamente rimosso dalla linea di successione reale. Solo il 6% degli intervistati ritiene che debba rimanere.

Cosa rischia l'ex principe

Perché Andrea possa essere rimosso dalla linea di successione è necessario approvare una legge del Parlamento. Una simile legislazione richiederebbe anche il sostegno di tutti i Paesi del Commonwealth che hanno come capo di Stato re Carlo, poiché la linea di successione riguarda anche loro.

Tecnicamente, Andrea rimane anche un consigliere di Stato, che potrebbe sostituire un monarca malato o all'estero. Nella pratica, però, solo i membri attivi della famiglia reale sono chiamati a svolgere tali incarichi. Andrew si è ritirato dagli incarichi pubblici nel 2019 a seguito delle critiche suscitate da un'intervista alla Bbc Newsnight sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein.

La linea di successione al trono Gb

In quanto secondo figlio della regina, l'ex principe Andrea era secondo solo al fratello Carlo nella linea di successione al trono quando nacque nel 1960. Da allora è sceso notevolmente nella gerarchia, fermandosi all'ottavo posto, dietro la principessa Lilibet, figlia di Harry.

Ecco l'attuale linea di successione:

1. William, principe di Galles

2. Principe George di Galles (figlio di William)

3. Principessa Charlotte di Galles (figlia di William)

4. Principe Louis di Galles (figlio di William)

5. Harry, duca di Sussex

6. Principe Archie di Sussex (figlio di Harry)

7. Principessa Lilibet di Sussex (figlia di Harry)

8. Andrew Mountbatten-Windsor

9. Principessa Beatrice (figlia di Andrew Mountbatten-Windsor)

10. Siena Mapelli Mozzi (figlia della principessa Beatrice)

11. Atena Mapelli Mozzi (figlia della principessa Beatrice)

12. Principessa Eugenia (figlia di Andrew Mountbatten-Windsor)

13. August Brooksbank (figlio della principessa Eugenia)

14. Ernest Brooksbank (figlio della principessa Eugenia)

15. Edwuard, Duca di Edimburgo

16. James Mountbatten-Windsor, conte del Wessex (figlio di Edwuard)

17. Lady Louise Mountbatten-Windsor (figlia di Edward)

18. Anna, principessa reale

19. Peter Phillips (figlio di Anna)

20. Savannah Phillips (figlia di Peter Phillips)

21. Isla Phillips (figlia di Peter Phillips)

22. Zara Tindall (figlia di Anne)

23. Mia Tindall (figlia di Zara Tindall)

24. Lena Tindall (figlia di Zara Tindall)

25. Lucas Tindall (figlio di Zara Tindall)