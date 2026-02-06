Crisi riciclo plastica, Campanella: “-1 milione di tonnellate in 3 anni”, FEAD chiede priorità al riciclato europeo

Paolo Campanella, segretario generale di FEAD, lancia l’allarme sulla crisi del riciclo della plastica in Europa: in tre anni sarebbe andata persa una capacità di 1 milione di tonnellate, paragonabile a quella degli impianti francesi. Per invertire la rotta, chiede alla Commissione UE che i target di contenuto riciclato siano raggiunti con materiale riciclato prodotto in Europa, per rafforzare la filiera interna e ridurre la dipendenza da import a basso costo etichettati come “riciclati” ma con tracciabilità e processi poco chiari. L’obiettivo: un segnale netto che dia certezze alle imprese e incentivi investimenti di lungo periodo.