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Bologna e Fiorentina eliminate, Italia fuori dalle coppe

Rossoblu travolti 4-0 dall'Aston Villa nel ritorno dei quarti di Europa League, ai viola non riesce la rimonta con il Crystal Palace in Conference

Una fase di Aston Villa-Bologna
Una fase di Aston Villa-Bologna
17 aprile 2026 | 00.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non c'è più Italia nelle coppe europee 2025-2026. L'Aston Villa travolge il Bologna per 4-0 nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e vola in semifinale. Gli inglesi, vittoriosi per 3-1 all'andata al Dall'Ara, dominano la sfida davanti al proprio pubblico. I Villans sbloccano il risultato con Watkins al 16' e, dopo aver sprecato un rigore, raddoppiano con Buendía al 26'. Il tris dei padroni di casa arriva al 39' con Rogers. Konsa all'89' chiude i conti: 4-0 e poker.

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Finisce anche l'avventura della Fiorentina in Conference League. I viola, dopo aver perso per 3-0 sul campo del Crystal Palace all'andata, al ritorno si impongono per 2-1: vittoria inutile, toscani eliminati. Gli inglesi ipotecano il passaggio del turno con il gol di Sarr, che al 17' sblocca il risultato. La Fiorentina pareggia al 30' con il rigore di Gudmundsson e trova il gol vittoria al 53' con Ndour.

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aston villa bologna fiorentina crystal palace
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