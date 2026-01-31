circle x black
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video

31 gennaio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
Diverse esplosioni sono state segnalate in varie regioni dell'Iran, mentre crescono le tensioni nella regione del Golfo Persico. Nella città portuale di Bandar Abbas, secondo l’agenzia Tasnim vicina ai Guardiani della Rivoluzione, un uomo è morto e 14 persone sono state ferite nell'esplosione di un edificio. Testimoni hanno inoltre riferito di almeno un’esplosione nei pressi della capitale Teheran. Nel sud-ovest, nella città di Ahvaz, un’esplosione di gas ha provocato la morte di quattro persone, secondo l’agenzia online Nur News.

