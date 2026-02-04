circle x black
Gaza, "raid aerei israeliani: almeno 19 morti, ci sono anche bambini"

Mezzaluna Rossa: "Idf ha ucciso 2 persone, tra cui un paramedico". L'esercito israeliano: "Attacchi di precisione dopo che sono stati colpiti alcuni soldati"

Gaza,
04 febbraio 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
 Nuovi raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza hanno provocato la morte di almeno 19 persone. Lo riferiscono i media palestinesi, citando ospedali della Striscia e precisando che 11 persone sono state uccise nella città di Gaza.

La Difesa civile del territorio palestinese, riferendo dei raid, aveva parlato anche di tre bambini tra le vittime e 31 feriti. Secondo fonti ospedaliere tra le vittime ci sono diversi bambini e donne.

Un attacco israeliano contro una tenda che ospitava palestinesi sfollati di Gaza nella zona di al-Mawasi, nel sud della Striscia, ha ucciso due persone, tra cui un paramedico in servizio, secondo quanto reso noto dalla Mezzaluna Rossa, secondo cui altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco.

Il raid è avvenuto dopo che i militari hanno accusato Hamas di una "palese violazione" del cessate il fuoco, quando nella notte uomini armati hanno aperto il fuoco contro le truppe nel nord di Gaza, ferendo gravemente un ufficiale di riserva.

Le Idf hanno dichiarato di aver effettuato bombardamenti con carri armati e attacchi aerei.

