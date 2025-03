I Paesi della Nato hanno discusso dell'invio di truppe in Groenlandia in risposta alla minaccia del presidente americano, Donald Trump, di utilizzare l'esercito per prendere il controllo dell'isola danese. Lo riferisce il Telegraph, citando fonti diplomatiche, secondo le quali la Germania è stata tra le decine di alleati europei che si ritiene abbiano tenuto colloqui informali su "cosa farebbero le truppe della Nato" se il presidente degli Stati Uniti desse seguito alle sue minacce.

Sono state sollevate persino domande sulla possibilità di invocare l'articolo 5, la clausola di mutua difesa dell'alleanza nordatlantica, in caso di invasione americana di uno Stato membro della Nato, aggiunge il quotidiano.

La minaccia di Trump

Subito dopo la sua rielezione, Trump ha ribadito che gli Usa acquisiranno il controllo, della regione autonoma della Danimarca anche ricorrendo alla forza, per ragioni di "sicurezza nazionale".

L'isola, nel quadro delineato dal presidente, è un punto di riferimento fondamentale nell'Artico, dove Russia e Cina sono presenti in maniera significativa. Il presidente ha anche mandato suo figlio Donald jr. in 'esplorazione' in Groenlandia.

Ma se la Danimarca ribadisce che "non è in vendita”, il primo ministro del territorio autonomi, Mute Egede, non ha chiuso la porta in maniera categorica: "Non si può evitare di considerare che se gli Stati Uniti vogliono parlare della Groenlandia devono parlare alla Groenlandia", ha affermato in una conferenza stampa a Nuuk, riconoscendo "la preoccupazione della gente", dopo che Trump nel recente passato non ha escluso l'impiego della forza militare per arrivare ai suoi scopi.

Da parte sua Erik Jensen, leader dei socialdemocratici di Siumut, nettamente favoriti al voto del prossimo 11 marzo, non ha escluso che gli abitanti della Groenlandia potrebbero presto votare un referendum per dichiararsi indipendenti dalla Danimarca.