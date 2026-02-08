circle x black
Cerca nel sito
 

Iran: "Non rinunceremo ad arricchire uranio anche se ci verrà imposta una guerra"

Il apo della diplomazia iraniana, Araghchi: "Dubbi su serietà Usa su negoziati, loro dispiegamento nel Golfo non ci spaventa"

Abbas Araghchi - (Afp)
Abbas Araghchi - (Afp)
08 febbraio 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio, tema oggetto di controversia con gli Stati Uniti, "anche se ci verrà imposta una guerra". A dichiararlo è stato oggi il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, intervenendo nel corso di un Forum a Teheran.

"L'Iran ha pagato un prezzo molto alto per il suo programma nucleare pacifico e per l'arricchimento dell'uranio", ha sottolineato il ministro. "Perché insistiamo così tanto sull'arricchimento e ci rifiutiamo di rinunciarvi anche se ci viene imposta una guerra? Perché nessuno ha il diritto di dettare la nostra condotta", ha insistito il diplomatico.

Araghchi nutre dubbi sulla 'serietà' degli Stati Uniti nel proseguire i negoziati sul nucleare con l'Iran, dato che al momento non è stata ancora annunciata alcuna data per nuovi colloqui. "L'imposizione di nuove sanzioni e alcune azioni militari sollevano dubbi sulla serietà e sulla disponibilità della controparte a condurre negoziati autentici", ha dichiarato, aggiungendo che il suo Paese "valuterà tutti i segnali e deciderà se proseguire i negoziati".

La pressione militare americana "non ci spaventa" ha poi aggiunto Araghchi. "Il loro dispiegamento militare nella regione non ci spaventa", ha affermato, per poi aggiungere: "siamo un popolo di diplomazia, siamo anche un popolo di guerra, ma questo non significa che cerchiamo la guerra".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran usa iran usa nucleare esteri news
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza