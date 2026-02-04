circle x black
Tajani: "Sventati attacchi hacker russi a siti Milano Cortina e ambasciate"

La rivelazione del ministro parlando ai giornalisti a Washington: "Anche la sicurezza cibernetica è fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo". Nel mirino anche il sito di un hotel

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani
04 febbraio 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
"Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina, con gli alberghi di Cortina". Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Washington prima di partecipare a una riunione sui minerali critici e precisando che la matrice sarebbe russa.

"Questo - ha rivendicato - grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza nuova con la riforma del ministero degli Esteri. Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando questa azione, quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo". La matrice? "Sono hacker russi", ha riferito il ministro.

Quella sulla presenza degli agenti Ice al seguito della delegazione americana "è una polemica sollevata in Italia che mi fa veramente sorridere", ha detto il vicepremier. "Si tratta di tre funzionari dell'Ice che verranno a lavorare nel consolato a Milano per collaborare alla sicurezza dei Giochi. Non sono gli agenti impegnati a Minneapolis, sono un'altra branca del'organizzazione che non ha nulla a che vedere con l'attività di ordine pubblico", ha spiegato Tajani.

"Abbiamo sempre detto che l'ordine pubblico in Italia lo fanno carabinieri, poliziotti e finanzieri e saranno loro a garantire la sicurezza dei giochi", ha aggiunto.

Nel mirino anche sito web di un hotel

Nel mirino degli hacker filorussi anche il sito web di un albergo. A quanto si apprende si tratterebbe del gruppo Noname057 spesso protagonista di attacchi Ddos. Proprio in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina gli occhi sono puntati sulla cybersicurezza: una squadra di Acn sarà operativa in supporto a un team della Fondazione Milano-Cortina.

Cybersicurezza attacchi hacker russi milano cortina hacker hacker milano cortina milano cortina 2026
