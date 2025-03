"Amo Donald Trump quanto un eterosessuale può amare un altro uomo". Elon Musk affida ad un post su X la sua dichiarazione d'amore per il presidente Donald Trump. Il magnate, che guida il Dipartimento per l'efficienza governativa nella nuova amministrazione, apprezza in particolare uno degli annunci odierni di Trump.

Il presidente si appresta a reintrodurre cannucce di plastica cancellando il piano dell'amministrazione Biden che mirava a ridurre l'impiego della plastica e a privilegiare la carta: "Si torna alla plastica", scrive Trump, meritando l'elogio di Musk che esalta "il più grande presidente di tutti i tempi". Trump nel corso della giornata incontra il premier giapponese Shigeru Ishiba e nella conferenza stampa risponde ad una domanda sulla 'dichiarazione d'amore' di Musk: "Cosa ne pensa la first lady? Penso che in qualche modo le vada bene...".

"Elon sta facendo un grande lavoro, sta scoprendo una quantità enorme di frodi, corruzioni e sprechi, lo vedete con Usaid ma lo vederete ancora di più con altre agenzie e parti del governo", aggiunge Trump. E a chi gli chiede della copertina di Time con Musk seduto al Resolute Desk, la scrivania presidenziale, risponde: "Time magazine ancora esce? neanche lo sapevo". Musk "ha uno staff fantastico, voleva fare questo da tanto tempo", dice ancora, esprimendo la convinzione che grazie al lavoro del magnate sui tagli della spesa pubblica "saremo molto vicini ad un bilancio in pareggio per la primo volta in molti anni".