Il dissidente russo è morto due anni fa, mentre era in una colonia penale in Siberia. La vedova Yulia Navalnaya: "Putin è un assassino". Zelensky: "Io come Alexei? Cerco di non pensarci"

Possibile svolta sul mistero della morte di Alexei Navalny. Ci sarebbero le prove che il presidente russo Vladimir Putin ordinò l'avvelenamento del leader dell'opposizione, morto 47enne due anni fa, mentre era detenuto in una colonia penale in Siberia.

"Cinque Paesi europei hanno stabilito che la Russia ha avvelenato Alexei Navalny" ha scritto su X Ursula von der Leyen, definendo "l'atto vigliacco" e lo "Stato russo terrorista". Oltre alla Gran Bretagna alla scoperta delle cause della morte di Navalny hanno contribuito, infatti, Germania, Svezia, Olanda e Francia.

"Quando i risultati dei test saranno disponibili e le formule delle sostanze verranno rivelate, commenteremo di conseguenza", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass. "Fino ad allora tutte le affermazioni sono solo propaganda volta a distogliere l'attenzione dai problemi dell'Occidente", ha affermato ancora Zakharova.

La sostanza letale delle tribù indigene del Sud America

Secondo il Foreign Office del Regno Unito Navalny è stato avvelenato con l'epibatidina, una neurotossina tossica letale che si trova nelle rane freccia che vivono in Ecuador. Le tribù indigene del Sud America utilizzano la tossina nelle cerbottane durante la caccia. Questo veleno è 200 volte più forte della morfina. Le conclusioni dell'indagine saranno sottoposte all'organismo di controllo delle armi chimiche delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Il Regno Unito e i suoi alleati hanno lavorato "con ferrea determinazione" per stabilire cosa sia realmente accaduto a Navalny, ha detto la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper.

La vedova del dissidente russo: "Putin è un assassino"

"Ero certa fin dal primo giorno che mio marito fosse stato avvelenato, ma ora c'è la prova: Putin ha ucciso Alexei con un'arma chimica", ha scritto su X la vedova del dissidente, Yulia Navalnaya. "Sono grata agli Stati europei per il lavoro meticoloso che hanno svolto in due anni e per aver svelato la verità. Vladimir Putin è un assassino", ha aggiunto, riproponendo la versione sostenuta da Londra.

"Scienziati di cinque Paesi europei lo hanno stabilito: mio marito, Alexei Navalny, è stato avvelenato con epibatidina, una neurotossina, uno dei veleni più letali sulla terra. In natura, questo veleno si trova sulla pelle della rana freccia dell'Ecuador. Causa paralisi, arresto respiratorio e una morte dolorosa", ha sintetizzato annunciando la scoperta nel corso di una conferenza stampa insieme ai ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi. ''E' difficile per me trovare le parole giuste", ha detto Navalnya. "Putin è un assassino. Deve essere ritenuto responsabile di tutti i suoi crimini".

Navalnaya si trovava alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco quando, il 16 febbraio 2024, venne diffusa la notizia della morte del marito. ''E' stato il giorno più orribile della mia vita. Sono salita sul palco e ho detto che mio marito, Alexei Navalny, era stato avvelenato. Cos'altro poteva succedere con il nemico numero uno di Putin in una prigione russa? Ma ora capisco e so che non si tratta solo di parole, ora abbiamo le prove scientifiche".

Starmer: "Navalny ha dimostrato enorme coraggio di fronte alla tirannia"

Su X il premier britannico Keir Starmer ha scritto che "Alexei Navalny ha mostrato un enorme coraggio di fronte alla tirannia: la sua determinazione nel mostrare la verità ha lasciato un'eredità duratura e i miei pensieri oggi vanno alla sua famiglia". "Sto facendo tutto quello che si deve fare per difendere il nostro popolo, i nostri valori e stile di vita dalla minaccia della Russia e dell'intento omicida di Putin".

Francia accusa Putin di essere pronto a utilizzare armi chimiche contro il suo stesso popolo

In un post su X il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot accusa Putin non solo di aver avvelenato Navalny, ma di essere "pronto a utilizzare l'arma chimica contro il suo stesso popolo per restare al potere". Poco dopo il post in cui Barrot scriveva che "ormai sappiamo che Vladimir Putin è pronto a usare le armi chimiche contro il suo popolo", il testo è stato modificato e "armi chimiche" viene sostituito con "arma batteriologica".

Zelensky: "Io come Alexei? Cerco di non pensarci"

"Non riesco a pensare a Vladimir Putin e alle sue ambizioni di avvelenamento, se ne avesse. Cerco di non pensarci, altrimenti non riuscirei a pensare ad altro", ha detto Volodymyr Zelensky a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco quando, come riporta il Guardian, i giornalisti gli hanno chiesto se abbia timori per se stesso dopo gli ultimi sviluppi sul caso Navalny.