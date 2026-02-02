circle x black
Trump contro i Grammy: "Inguardabili, io mai stato su isola Epstein"

Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah: "A quanto pare manderò i mei legali a fare causa contro questo povero, patetico, incapace, stupido""

Donald Trump - (Afp)
02 febbraio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili". Donald Trump spara a zero contro i Grammy Awards dopo la cerimonia caratterizzata da interventi poco graditi al presidente degli Stati Uniti. Nel mirino, in particolare, le parole del conduttore Trevor Noah che associa Trump a Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere, dove era detenuto dopo la condanna per abusi sessuali e traffico di minori. "La Cbs è fortunata a non avere più questa spazzatura", scrive Trump sul social Truth.

"Sbagliando, Noah ha detto di me che Donald Trump e Bill Clinton sono stati sull'isola di Epstein. Sbagliato!!! Non posso parlare per Bill, ma io non sono mai stato a Epstein Island, né in nessun posto vicino e fino alla dichiarazione falsa e diffamatoria delle ultime ore non sono mai stato accusato di essere stato là, neanche dai Fake News Media", aggiunge nel post.

"Noah, un perdente totale, farebbe meglio a chiarire, a farlo in fretta - incalza - A quanto pare manderò i mei legali a fare causa contro questo povero, patetico, incapace, stupido". "Gli farò causa per molti dollari - conclude - Preparati Noah, mi divertirò con te!".

Cosa ha detto Trevor Noah

La reazione di Trump arriva dopo le parole del conduttore Trevor Noah nella cerimonia di consegna dei premi. "Canzone dell'anno, un grammi che ogni artista vuole quasi quanto Trump vuole la Groenlandia", le parole di Noah. "Ha senso perché ora l'isola di Epstein non c'è più e" Trump "ha bisogno di un'altra isola per divertirsi con Bill Clinton".,

