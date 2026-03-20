Il leader del Carroccio dopo la morte del fondatore: "Quello che lascia è una eredità valoriale e di battaglia: mai mollare, mai arrendersi". Lo striscione dei giovani a Gemonio: "Grazie capo"
Prima della morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, quella di oggi "doveva essere la giornata della chiusura della battaglia referendaria". E invece "si annulla tutto: oggi la Lega annulla tutti gli appuntamenti sul territorio. Questa è la Lega con decine di migliaia di iscritti che c'è grazie a lui. Tutti siamo qui grazie a una idea innovativa, geniale, democratica e criticata. Noi voliamo più alto degli imbecilli che insultano sui social e lo ricordiamo e oggi la diretta della radio riguarda Umberto". Così Matteo Salvini a Radio Libertà nello speciale dedicato al leader storico del Carroccio, morto ieri a 84 anni.
A quanto apprende l'Adnkronos, la famiglia, ''volendo condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica 22 marzo alle 14 nell’abbazia del monastero di San Giacomo. In queste ore la famiglia chiede riservatezza".
"Oggi la politica c'entra poco, c'entra la famiglia, l'affetto, il sigaro, la coca cola, Ponte di Legno, Venezia e il Monviso. Quello che lascia è una eredità valoriale e di battaglia: mai mollare, mai arrendersi, spesso contro tutti. Se si cade ci si rialza, anche a 84 anni. Abbraccio chi si unirà a questa giornata di cordoglio e amicizia", ha aggiunto Salvini.
"Ci troveremo insieme per proseguire un grande cammino di libertà, oggi - ha continuato il leghista - è una tappa del percorso, per quel che riguarda i sui valori e la sua eredità vanno avanti. Ma oggi è una giornata di raccoglimento e di silenzio".
Ieri il segretario del Carroccio, impegnato nella campagna per il 'Sì' al referendum, era tornato a Milano annullando tutti gli impegni. Sui social aveva poi postato il suo ricordo e il suo ringraziamento a Bossi. "Mi hai cambiato la vita, ti saluto con gratitudine", il messaggio di Salvini.
Per "tutta la Lega è un momento di profondo dolore per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi. Ribadiamo che tutti gli eventi, a partire da quelli con la presenza di Matteo Salvini, sono annullati'', fa intanto sapere in una nota la Lega. Il segretario ''interverrà esclusivamente ai microfoni di Radio Libertà".
“Saremo per sempre i tuoi giovani padani”, una scritta verde su fondo bianco. Così si legge su uno degli striscioni appesi fuori dalla casa di Umberto Bossi a Gemonio.
A fianco, una bandiera della Lega Nord, in piccolo una scritta a mano: “La tua Lega, il nostro orgoglio. Il tuo coraggio, la nostra forza. Le tue idee, le nostre battaglie. Grazie Capo”.