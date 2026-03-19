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Salvini e l'addio a Umberto Bossi: "Mi hai cambiato la vita, ti saluto con gratitudine"

"Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà"

Matteo Salvini con Umberto Bossi nella foto postata dal segretario della Lega sui social
Matteo Salvini con Umberto Bossi nella foto postata dal segretario della Lega sui social
19 marzo 2026 | 22.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato". Questo, su X, il messaggio del segretario della Lega Matteo Salvini dopo la morte di Umberto Bossi, fondatore e leader storico del Carroccio.

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"Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. Ciao, Capo. A Dio", conclude Salvini, postando una foto con il Senatur.

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