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Venezuela, da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere: c'è anche Eni

Il gruppo energetico italiano: "Valutiamo l'opportunità in dialogo costante e costruttivo con gli Stati Uniti"

Impianto di estrazione petrolio - Afp
Impianto di estrazione petrolio - Afp
13 febbraio 2026 | 20.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le autorità statunitensi hanno autorizzato cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui l'Eni, a operare in Venezuela, mentre l'amministrazione Trump punta ad aumentare la produzione di greggio dopo aver estromesso e arrestato Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.

L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell, "autorizzando transazioni relative alle operazioni nel settore petrolifero e del gas in Venezuela", a determinate condizioni.

Eni: "Valutiamo l'opportunità"

"La licenza generale n.50 è stata appena emessa; prendiamo atto che Eni è esplicitamente inclusa e stiamo attualmente valutando le opportunità che essa apre nell’ambito di un dialogo costante e costruttivo con le Autorità statunitensi", afferma un portavoce del gruppo energetico italiano dopo il via libera delle autorità statunitensi a operare in Venezuela.

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Venezuela Usa news petrolio Venezuela Trump Eni
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