circle x black
Cerca nel sito
 

Via parte delle sanzioni Usa, Venezuela apre settore petrolio a investitori privati

Caracas archivia il modello socialista lasciato in eredità da Hugo Chavez con la riforma della legge sugli idrocarburi

Manifestazione in Venezuela - Afp
Manifestazione in Venezuela - Afp
30 gennaio 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Venezuela riforma il settore petrolifero aprendo agli investitori privati e gli Stati Uniti sollevano, anche se solo ancora parzialmente, le sanzioni introdotte contro Caracas nel 2019 autorizzando di fatto le compagnie americane a fare affari con il gigante del petrolio pubblico venezuelano.

Le misure contro Petroleos de Venezuela (Pdvsa) sono state ritirate in risposta immediata al voto dell'Assemblea nazionale della riforma della legge sugli idrocarburi che apre il settore petrolifero agli investitori privati e archivia il modello socialista lasciato in eredità da Hugo Chavez, una legge che ci consente di realizzare "un vero e proprio salto storico a livello qualitativo", ha commentato la Presidente ad interim Delcy Roddriguez.

"Stiamo facendo passi storici. Ho ricevuto oggi un appello del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo segretario di Stato Marco Rubio", ha dichiarato la Presidente 'ad interim' Delcy Rodriguez in un intervento a una manifestazione di lavoratori del settore in favore del governo. Le transazioni operate da Pdvsa, così come quelle di società di cui detiene almeno il 50 per cento delle parti, "ora sono autorizzate", ha dichiarato il dipartimento del Tesoro Usa. Trump ha anche chiesto la riapertura dello spazio aereo del Venezuela ai voli commerciali. "Gli americani saranno a breve in grado di recarsi in Venezuela dove potranno rimanere in sicurezza. Il Paese è sotto stretto controllo", ha precitato Trump.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Venezuela petrolio venezuela usa venezuela petrolio petrolio venezuela usa
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza