英国：マンチェスターのユダヤ人コミュニティへの攻撃を阻止、2名に終身刑

「マンチェスターのユダヤ人コミュニティを標的とする計画を立てたとして有罪判決を受けた2人の男に終身刑が言い渡された。これは英国史上最も致命的なテロ攻撃となる可能性があった」とBBCは報じている。プレストン刑事法院から得た情報によると、ワリド・サーダウィ（38歳）とアマル・フセイン（52歳）は、「ISISに触発された陰謀」の一環として、英国への武器密輸を組織していた。グレーターマンチェスター警察は、この2人の男が、彼らの計画を阻止する上で「決定的な役割」を果たした潜入捜査官によって逮捕されたと述べた。

2人は2023年12月13日から2024年5月9日の間にテロ行為を準備したとして有罪判決を受けた。3人目の男、サーダウィの弟であるビレル・サーダウィ（36歳）も、テロ行為に関する情報を開示しなかったとして有罪判決を受けた。ワリド・サーダウィは、AK-47アサルトライフル4丁、拳銃2丁、弾薬900発を英国に密輸する計画を立てていた。数ヶ月前、チュニジア出身で2児の父であるこの男は、武器の頭金を支払い、ファルークという名の自分と同じ過激派と輸入を手配したと信じていたが、実際には潜入捜査官だった。