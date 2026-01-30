米国制裁の一部解除、ベネズエラが石油部門を民間投資家に開放

ベネズエラは石油部門を民間投資家に開放する改革を行い、米国は、2019年にカラカスに対して導入された制裁を、まだ部分的にではあるが解除し、事実上、米国企業がベネズエラの国営石油大手と取引することを許可した。

ベネズエラ国営石油会社（Pdvsa）に対する措置は、炭化水素法改正案の国民議会での採決を受けて直ちに撤回された。この改正案は、石油部門を民間投資家に開放し、ウゴ・チャベスが残した社会主義モデルを廃止するものであり、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は、「質的に真の歴史的飛躍を可能にする法律だ」とコメントした。

「我々は歴史的な一歩を踏み出している。本日、ドナルド・トランプ米国大統領とその国務長官マルコ・ルビオから電話があった」と、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は、政府を支持する業界労働者のデモでの演説で述べた。米国財務省は、Pdvsaが行う取引、およびPdvsaが少なくとも50パーセントの株式を保有する企業の取引は「現在許可されている」と発表した。トランプ大統領はまた、ベネズエラの空域を商業便に再開するよう求めた。「アメリカ人はまもなくベネズエラを訪れ、安全に滞在できるようになるだろう。この国は厳重に管理されている」とトランプ大統領は明言した。