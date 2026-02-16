ウクライナ、金正恩が戦死した兵士の家族のために住宅を落成

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記は、ウクライナとの戦争でロシア軍と共に戦い命を落とした北朝鮮兵士の家族のための住居を落成した。金総書記は娘の金主愛（キム・ジュエ）氏とともに平壌の新しい住宅街の落成式に出席し、戦死者を称えるさらなる試みを行った。北朝鮮の国営メディアは、金総書記がセッピョル通りと呼ばれる新しい道を歩き、一部の家族の家を訪れ、「祖国のためにすべてを犠牲にした」とされる「若い殉教者たち」に報いることを約束する写真を公開した。

金総書記は、北朝鮮の首都ファソン地区の新しい地区が、戦死した兵士たちの「精神と犠牲」を象徴していると述べ、これらの家が、悲しみに暮れる家族が「息子や夫を誇りに思い、幸せに暮らす」ことを可能にすると付け加えた。金総書記は、戦死した兵士の家族に「ささやかな慰め」をもたらすことを期待して、プロジェクトを「一日でも早く」完成させるよう主張したと語った。

ここ数ヶ月、北朝鮮はロシアのウクライナ戦争で戦うために派遣された部隊を称賛し、兵士の彫刻で飾られた新しい記念複合施設を平壌に開設するなど、プロパガンダを強化している。アナリストたちはこれを、国内の結束を強化し、国民の潜在的な不満を抑える試みと見ている。ここ数ヶ月、金総書記はロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナに対して開始した戦争を煽るため、数千人の兵士と大量の軍事装備（砲兵やミサイルを含む）を派遣している。

先週、金総書記はプーチン大統領のすべての政策と決定を「無条件に支持する」と約束した。ロシアとの相互防衛協定に基づき、2024年に北朝鮮は約1万4千人の兵士をウクライナのロシア軍と共に戦うために派遣した。韓国、ウクライナ、西側の情報源によると、ウクライナでは6千人以上の北朝鮮兵士が殺害された。韓国の国家情報院は、北朝鮮軍がこの戦争から利益を得ており、近代的な戦闘経験とロシアの技術支援を獲得し、それが彼らの兵器システムの性能を向上させる可能性があると考えている。