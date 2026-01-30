シリア、クルド人部隊SDFがダマスカスとの合意を発表

クルド主導のシリア民主軍（SDF）は、公式声明で、シリア政府との間で包括的な停戦合意に達したと発表しました。この合意には、両者間の軍事力および行政構造の段階的かつ順次的な統合プロセスが含まれています。ダマスカス政府筋は、国営テレビ「アル・イクバリヤ」の引用で、合意の達成を確認し、接触地点からの軍事部隊の撤退と、安定を強化し、地域における治安部隊の統合を開始するために、内務省傘下の治安部隊がハサカとカミシリの都市中心部に入ることを規定していると強調しました。

同じ政府筋によると、この合意には、SDF部隊からなる3つの旅団で構成される軍事師団の編成と、アレッポ県に属する師団に統合されるコバニ部隊のための特定の旅団の創設も含まれています。この合意の明示された目標は、「シリア領土を統一し、法を遵守させ、関係者間の協力強化と国の再建に向けた努力の統一を通じて、地域における完全な統合を実現すること」です。

SDFは、この合意には、クルド自治政府の機関を政府の国家構造内に統合することも含まれており、現在これらの機関に雇用されている文民職員の継続的な勤務が保証されると明記しました。この進展は、緊張と衝突の期間を経て、シリア北東部の状況の正常化に向けた心強い一歩であり、統一された国家枠組みの下での国の再統一を促進することを目的としています。