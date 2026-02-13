Великобритания: предотвращена атака на еврейскую общину Манчестера, 2 приговорены к пожизненному заключению

Двое мужчин были приговорены к пожизненному заключению, признанные виновными в планировании нападения на еврейскую общину Манчестера, которое могло стать "самым смертоносным террористическим актом в Соединенном Королевстве". Об этом сообщает BBC, поясняя, что из Королевского суда Престона стало известно, что 38-летний Валид Саадауи и 52-летний Амар Хусейн организовали незаконный ввоз оружия в Великобританию в рамках "заговора, вдохновленного ИГИЛ". Двое мужчин были задержаны агентом под прикрытием, который сыграл "ключевую роль" в срыве их планов, заявила полиция Большого Манчестера.

Двое были признаны виновными в подготовке террористических актов в период с 13 декабря 2023 года по 9 мая 2024 года. Третий мужчина, младший брат Саадауи, 36-летний Билель Саадауи, также был осужден за неразглашение информации о террористических актах. Валид Саадауи планировал тайно ввезти в Великобританию четыре штурмовые винтовки АК-47, два пистолета и 900 патронов. За несколько месяцев до этого мужчина, отец двоих детей родом из Туниса, внес предоплату за оружие и полагал, что организовал его ввоз с таким же экстремистом, как он, по имени Фарук. Но на самом деле это был агент под прикрытием.