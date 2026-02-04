Аун: "Израильские самолеты распыляют токсичные вещества над полями южного Ливана"

Президент Ливана Джозеф Аун осудил распыление "токсичных веществ" израильскими самолетами над полями и фруктовыми садами в нескольких приграничных деревнях на юге Ливана, назвав это "явным нарушением ливанского суверенитета, а также экологическим и санитарным преступлением против ливанцев и их земли". В воскресенье израильские самолеты распылили неизвестное химическое вещество над несколькими деревнями региона, включая Аита-аш-Шааб, Рамие и Марвахин в районе Бинт-Джбейль. Инцидент был задокументирован жителями, которые оповестили власти, и в понедельник министр окружающей среды Тамара Эльзейн попросила ливанскую армию собрать образцы для анализа.

Аун заявил, что этот "акт агрессии является продолжением неоднократных израильских нападений на Ливан и его народ", поскольку израильские атаки продолжаются почти ежедневно в Ливане, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу в ноябре 2024 года. Он подчеркнул, что "эти опасные практики, направленные против сельскохозяйственных угодий, средств к существованию граждан и угрожающие их здоровью и окружающей среде, требуют, чтобы международное сообщество и компетентные организации Организации Объединенных Наций взяли на себя ответственность за прекращение этих агрессий и защиту ливанского суверенитета".