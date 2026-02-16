Украина, Ким Чен Ын открывает дома для семей солдат, погибших на войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл жилье, предназначенное для семей северокорейских солдат, погибших вместе с российскими войсками в войне против Украины. Ким вместе со своей дочерью Ким Чжу Э принял участие в открытии нового жилого квартала в Пхеньяне, что стало еще одной попыткой почтить память павших на войне. Северокорейские государственные СМИ показали фотографии, на которых Ким идет по новой улице, названной Сэппёль-стрит, и посещает дома некоторых семей, обещая отплатить "молодым мученикам", которые "пожертвовали всем ради своей родины".

Ким заявил, что новый район в зоне Хавасонг северокорейской столицы символизирует "дух и жертву" павших солдат, добавив, что дома позволят скорбящим семьям "гордиться своими детьми и мужьями и жить счастливо". Ким сказал, что он настаивал на завершении проекта "даже на день раньше" в надежде, что это принесет "небольшое утешение" семьям павших солдат.

В последние месяцы Северная Корея активизировала пропаганду, прославляя войска, направленные для участия в российской войне против Украины, и открыв новый мемориальный комплекс в Пхеньяне, украшенный скульптурами солдат. Аналитики рассматривают это как попытку укрепить внутреннее единство и сдержать потенциальное недовольство населения. В последние месяцы Ким отправил тысячи солдат и большое количество военной техники, включая артиллерию и ракеты, для поддержки войны, начатой президентом России Владимиром Путиным против Украины.

На прошлой неделе Ким обязался "безоговорочно поддерживать" все политики и решения Путина. Согласно пакту о взаимной обороне с Россией, в 2024 году Северная Корея направила около 14 тысяч солдат для участия в боевых действиях вместе с российскими войсками в Украине. По данным южнокорейских, украинских и западных источников, в Украине было убито более шести тысяч северокорейских солдат. Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что северокорейские силы извлекают выгоду из войны, приобретая современный боевой опыт и российскую техническую поддержку, что может улучшить характеристики их систем вооружения.