Снята часть санкций США, Венесуэла открывает нефтяной сектор для частных инвесторов

Венесуэла реформирует нефтяной сектор, открывая его для частных инвесторов, а Соединенные Штаты частично снимают санкции, введенные против Каракаса в 2019 году, фактически разрешая американским компаниям вести дела с государственным нефтяным гигантом Венесуэлы.

Меры против Petroleos de Venezuela (Pdvsa) были немедленно отменены в ответ на голосование Национальной ассамблеи по реформе закона об углеводородах, который открывает нефтяной сектор для частных инвесторов и отменяет социалистическую модель, унаследованную от Уго Чавеса, закон, который позволяет нам совершить "настоящий исторический качественный скачок", — прокомментировала временный президент Дельси Родригес.

"Мы делаем исторические шаги. Сегодня я получила звонок от президента США Дональда Трампа и его госсекретаря Марко Рубио", — заявила временный президент Дельси Родригес, выступая на демонстрации работников сектора в поддержку правительства. Сделки, осуществляемые Pdvsa, а также компаниями, в которых она владеет не менее 50 процентов акций, "теперь разрешены", — заявило Министерство финансов США. Трамп также потребовал возобновить воздушное пространство Венесуэлы для коммерческих рейсов. "Американцы скоро смогут поехать в Венесуэлу, где они смогут оставаться в безопасности. Страна находится под строгим контролем", — уточнил Трамп.