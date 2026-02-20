Giornata di gare da cardiopalma alle Olimpiadi di Milano Cortina.

L'Italia porta a casa la medaglia di bronzo nella finale della staffetta maschile di short track. La squadra azzurra, composta da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli, ha chiuso alle spalle di Olanda e Corea. Il sorpasso di quest'ultima sull'Italia è avvenuto proprio appena prima del traguardo, tagliato per gli azzurri dall'ultimo frazionista, Pietro Sighel. Medaglia di legno per il Canada.

Nessuna 15esima medaglia olimpica per Arianna Fontana. La freccia bionda ha chiuso solo in quinta posizione la finale dei 1.500 metri, ultima gara di short track a Milano-Cortina. Dietro di lei l'altra italiana, Arianna Sighel. Prime le due coreane, Gili Kim e Minjeong Choi, per buona parte della gara rimaste dietro alle sue italiane. Terza la statunitense Corinne Stoddard, che ha guidato il gruppo per la gran parte dei giri. Quarta la cinese Jingru Yang.

Anche Fontana è stata coinvolta nella caduta, ma si è rialzata e ha continuato la gara. Ad avere la peggio è stata l'atleta polacca Kamila Sellier, rimasta ferita e finita in barella.

Sfortunata Elisa Confortola. La semifinale in cui correva è stata contrassegnata da cadute multiple, inclusa la sua. L'azzurra è stata poi per decisione dell'arbitro avanzata, ma solo alla finale B, in cui non ci sono in gioco medaglie. Non passano in finale, proprio a causa delle tante cadute, l'olandese Xandra Velzeboer, oro a Milano-Cortina nei 500 e nei 1000 metri, e la canadese Courtney Sarault, due argenti e due bronzi in questi Giochi.

Delusione per lo ski cross donne, con Jole Galli eliminata in semifinale e Francesca Lollobrigida fuori sullo short track con i 1500 metri.

Terribile incidente anche durante le qualificazioni dell'halfpipe maschile a Livigno. Il campione neozelandese Finley Melville Ives, tra i favoriti per una medaglia, è caduto in maniera violenta sulla neve battendo collo e testa in modo scomposto. Immediati i soccorsi in pista.

I Giochi vengono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.