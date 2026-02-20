circle x black
Milano Cortina, terribile caduta nell'halfpipe per la stella Finley Melville Ives. Cos'è successo alle Olimpiadi

La stella neozelandese del freestyle è stata portata via in toboga. Al momento, l'atleta è cosciente e in condizioni stabili

Finley Melville Ives portato via dalla pista - Fotogramma/IPA
20 febbraio 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell'halfpipe maschile a Livigno. Oggi, venerdì 20 febbraio, il campione neozelandese Finley Melville Ives (tra i favoriti per la medaglia d'oro) è caduto in maniera violenta sulla neve, perdendo il controllo della sua evoluzione e battendo collo e testa in modo scomposto sulla neve.

Milano Cortina, come sta Finley Melville Ives

Campione del mondo in carica della specialità, Finley Melville Ives è rimasto fermo a terra per alcuni secondi ed è stato soccorso dal personale sanitario presente a bordo pista. Il campione 19enne è stato in seguito portato via dalla struttura in toboga. Come apprende l'Adnkronos da fonti della nazionale neozelandese, l'atleta è al momento cosciente e in condizioni stabili.

