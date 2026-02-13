"Domani ci sarà un'altra operazione". Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la rovinosa caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026, con un video fa il punto sulle sue condizioni. La 41enne fuoriclasse statunitense è stata già sottoposta a 3 interventi per le fratture alla gamba sinistra. Il recupero prevede altre operazioni, come spiega l'atleta. "Grazie a tutti coloro che mi mandano messaggi, lettere, peluche. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga", esordisce l'americana.

"Domani è in programma un'altra operazione, se va bene potrei uscire dall'ospedale e tornare a casa. Poi avrò bisogno di un altro intervento. Non so esattamente cosa comporterà finché non avrò un quadro migliore. In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale sostanzialmente immobile. Mi fanno visita molti amici e familiari, mi sento fortunata ad avere tante persone accanto a me", aggiunge. Dall'ospedale, riesce a seguire in parte le competizioni olimpiche. C'è spazio per un messaggio ai compagni di squadra: "Forza team Usa, siete splendidi da vedere. Avanti così, vi guardo".