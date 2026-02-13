circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Vonn, il video dall'ospedale: "Domani un'altra operazione"

L'americana ricoverata a Treviso dopo la caduta nella discesa libera di Milano Cortina

Lidnsey Vonn
Lidnsey Vonn
13 febbraio 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Domani ci sarà un'altra operazione". Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la rovinosa caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026, con un video fa il punto sulle sue condizioni. La 41enne fuoriclasse statunitense è stata già sottoposta a 3 interventi per le fratture alla gamba sinistra. Il recupero prevede altre operazioni, come spiega l'atleta. "Grazie a tutti coloro che mi mandano messaggi, lettere, peluche. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga", esordisce l'americana.

"Domani è in programma un'altra operazione, se va bene potrei uscire dall'ospedale e tornare a casa. Poi avrò bisogno di un altro intervento. Non so esattamente cosa comporterà finché non avrò un quadro migliore. In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale sostanzialmente immobile. Mi fanno visita molti amici e familiari, mi sento fortunata ad avere tante persone accanto a me", aggiunge. Dall'ospedale, riesce a seguire in parte le competizioni olimpiche. C'è spazio per un messaggio ai compagni di squadra: "Forza team Usa, siete splendidi da vedere. Avanti così, vi guardo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lindsey vonn milano cortina 2026 vonn infortunio
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza