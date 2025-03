Arriva Motodays 2025, a Roma appuntamento con la passione per le due ruote

Gli appassionati per le due ruote si preparano all'edizione 2025 di Motodays che torna a Fiera Roma dal 7 al 9 marzo, con una tredicesima edizione ricca di novità, esperienze e tanti appuntamenti. L'evento - che è stato presentato oggi - si conferma , come sottolinea Fabio Casasoli, Amministratore unico di Fiera Roma, "un appuntamento fondamentale per Fiera Roma e per il mondo delle due ruote, un punto di riferimento per il Centro-Sud Italia che ha ripreso il suo percorso lo scorso anno con entusiasmo e determinazione. Siamo orgogliosi di proseguire questa tradizione, offrendo un evento sempre più ricco e coinvolgente, capace di unire passione, formazione e innovazione".

"Il rilancio e la valorizzazione del motorismo – afferma Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale e consigliere Metropolitano - sono tematiche che la nostra Amministrazione ha affrontato fin dall'inizio del mandato. Roma, infatti, è un luogo ideale per ospitare manifestazioni di questa portata grazie alla sua centralità e capacità di attrarre visitatori da tutto il mondo. La collaborazione tra le istituzioni e le realtà del settore motoristico è fondamentale per garantire che la nostra città continui a essere un punto di riferimento nel panorama internazionale degli eventi motoristici».

Di "una grande opportunità per la nostra città ospitare di nuovo Motodays2025" ha parlato la Presidente della Commissione capitolina Bilancio Giulia Tempesta ricordando come "il motorismo è un asset centrale per Roma e non solo dal punto di vista sportivo, è un nodo di attrazione e inclusione che richiama sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta. Oltre al rilancio dei grandi eventi culturali e musicali, Roma Capitale sta dimostrando grande capacità nel promuovere occasioni di incontro e di valorizzazione legate al mondo del motorismo e siamo orgogliosi di partecipare all’evento. In particolare, voglio sottolineare l’attenzione data in questa occasione alla sostenibilità ambientale e al rapporto tra moto e mondo femminile, due universi che da tempo stanno stabilendo legami sempre più stretti e in cui la donna viene finalmente presentata come protagonista attiva, liberata da quella serie di luoghi comuni spesso utilizzati per associare le donne ai motori".

Motodays 2025 si svilupperà su quattro padiglioni e 40.000 mq espositivi dove i visitatori potranno godere di un fitto programma di attività pensate per soddisfare tutti i gusti: dai test ride agli itinerari accompagnati, dalle gare spettacolari fino ai talk dedicati all’innovazione e alla mobilità sostenibile. Fra gli appuntamenti, il programma "Motociclista sostantivo femminile", nato nel 2023, con un’area dedicata e un fitto calendario di eventi: corsi di guida, incontri con piloti e aziende, seminari tecnici e una suggestiva run serale per le vie di Roma. La community conta oggi oltre 3.000 iscritte, testimoniando l’interesse crescente per le due ruote delle donne, protagoniste anche in questo settore.

Fra le novità dell’edizione 2025 anche la possibilità, inedita nel panorama fieristico, di unire la visita alla manifestazione a veri e propri itinerari guidati. Grazie alla collaborazione con una prestigiosa scuola di guida sicura, i partecipanti arrivati in fiera in moto potranno registrarsi e scegliere tra percorsi su strada o su sterrato dolce, scoprendo le bellezze della regione. Per i più avventurosi, tornano anche gli itinerari "blind" proposti da Libermoto: destinazioni segrete svelate solo al momento della partenza.

Sul fronte agonistico nelle aree esterne di Motodays spiccano le competizioni sportive: dal trial indoor, che ospita le prime due tappe del Campionato italiano Federmoto, alle bicilindriche, con tutti i maggiori brand presenti che si sfidano su un tracciato misto, fino alle e-bike. Un ritorno importante, frutto del forte gradimento che negli anni ha dimostrato il pubblico del Centro-Sud per questa componente del programma di Motodays.

Confermata anche l’area demo ride, uno spazio iconico di Motodays nato nel 2011 e diventato un “must” commerciale per tutte le aziende. Qui i visitatori 2025 potranno testare oltre 200 modelli tra moto e scooter dei più importanti brand del settore (circa 15). Un’occasione unica per mettere le mani sul manubrio e vivere l’esperienza di guida provando direttamente le caratteristiche dei veicoli. Le registrazioni saranno effettuate, come sempre, in apertura di evento e poi, a seguire, sulla base delle disponibilità.

Ai territori si uniscono tanti promotori di Iniziative tra lo sportivo ed il turistico. È cresciuto molto in questi anni il desiderio dei motociclisti di vivere la propria moto mediante attività escursionistiche organizzate che consentono anche la scoperta dei territori e l’attività in gruppo. Il palco “Welcome Bikers” nel Padiglione 4 ospita associazioni, tour operator e rappresentanti di paesi esteri — come Tunisia, Spagna e Costa d’Avorio — che presenteranno le loro destinazioni e proposte per i motociclisti che amano viaggiare.

Il futuro della mobilità - innovazione e sostenibilità sono al centro della nuova E-Motion Arena, con 10 talk e oltre 50 speaker tra aziende e amministratori pubblici. Un’occasione per riflettere sul futuro della mobilità urbana e sul ruolo delle due ruote nelle città moderne, senza dimenticare grandi eventi e sviluppo. Un necessario spazio di approfondimento su tematiche rispetto alle quali, soprattutto in un grande centro urbano coma la Capitale, il settore motociclistico è attore primario.

Il programma prevede anche il ritorno della gara "1000 Curve", inserita nel calendario Discovering di Federmoto, con un’inedita formula “Speed Event”: due diverse giornate di gara, con la possibilità di partecipare soltanto ad una o ad entrambe. Il meccanismo, sperimentato e vincente, è sempre lo stesso: si inizia dalla creazione del proprio personale tracciato mediante un'attenta analisi e studio del roadbook proposto dagli organizzatori. Una volta creato il proprio itinerario, si parte, alla ricerca del maggior numero di curve completate nella singola giornata.

Infine un’area test da oltre 1000 mq sarà dedicata completamente ad esercizi di abilità e destrezza alla guida. Dieci stazioni da superare, solo per chi verrà a Motodays con la propria moto, si registrerà e vorrà mettersi alla prova. Da non trascurare poi la possibilità di fare buoni affari nell’area “Top Usato”, dove i visitatori potranno valutare e acquistare moto usate e a km 0 proposte dai dealer ufficiali del Centro-Sud e dai singoli brand presenti in fiera.