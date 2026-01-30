Arriva Omoda 7 SHS-P, Marsala 'fra nuovi marchi e nuovi modelli target 2026 è raddoppio vendite'

Per Omoda e Jaecoo "diciotto mesi dopo il lancio sul mercato italiano siamo dove volevamo essere" sia come rete "con già più di 60 concessionari" che come "post vendita: anzi, questo è stato uno dei segreti" per conquistare la clientela italiana "perché chi si approccia a un marchio nuovo vuole affidabilità e noi offriamo sette anni di garanzia, senza eccezioni su tutto il prodotto, ma anche un'ampia disponibilità di ricambi con il 98 % delle parti disponibili" in tempi brevissimi. Lo sottolinea all'Adnkronos Nicola Marsala, Business Director di Omoda & Jaecoo Automotive Italy, in occasione della presentazione della nuova Omoda 7 SHS-P, un crossover da 4,66 metri e 279 CV che va a posizionarsi nel cuore della gamma, riaffermando le peculiarità dei 'nuovi' marchi di Chery Automobile, uno dei più grandi produttori cinesi. Si tratta di un C-Suv che offre grande spazio interno, un design distintivo e una grande efficienza in termini di consumi: il sistema plug-in vede un 1.5 quattro cilindri a ciclo Miller, due unità elettriche e una batteria da 18,3 kWh, che in città consente di percorrere fino a 128 km a zero emissioni.

"Siamo il Brand con il più alto tasso di crescita al mondo" rivendica Marsala che ricorda le 18 mila unità già vendute sul nostro mercato "grazie al posizionamento giusto e a tecnologie distintiva come il Super Hybrid o l'offerta Plug-in" mentre "gli 82 Showroom attivi in tutta Italia diventeranno 108 con le imminenti prossime aperture". Il tutto sostenuto da un intenso piano di rafforzamento della presenza: "Nei prossimi modelli lanceremo tre nuovi modelli ma l'Omoda 7 che abbiamo appena presentato è un pilastro fondamentale della nostra gamma, perché si va a inserire esattamente nel cuore del segmento C-Suv a 360 gradi, dalla capacità di carico ai 1200 km di autonomia, con contenuti importanti rispetto al prezzo di listino e va a chiudere il gap che oggi c'era tra Omoda 5, che sta facendo volumi importanti, con oltre 600 unità al mese, o la nostra ammiraglia Omoda 9". "Ci aspettiamo grande interesse su questo prodotto anche perché - sottolinea - con la promozione su permute e rottamazioni si potrà portare a casa la versione Pure, che ha già dotazioni ricchissime, con 34.900 euro".

Per il futuro, il manager anticipa un processo di allargamento della gamma verso segmenti più 'popolari' "per ripagare gli investimenti e dare sostenibilità al business": "A marzo lanceremo Jaecoo 5 nella versione full hybrid, mentre in autunno arriverà la piccola Omoda 4, e questo downsizing continuerà nel 2027 e 2028 andando a completare le nostre gamme con nei segmenti A e B. Tutto questo naturalmente farà crescere i volumi, anche perché nei prossimi mesi introdurremo il marchio Lepas con tre modelli L8, L6 e L4 e a fine anno arriverà un altro brand, iCaur, che porterà sul mercato modelli completamente diversi, dal look 'simpatico' ma con una impronta fuoristradistica, V27, V25 e V23".

"Insomma - spiega - se andiamo a mettere insieme tutti i pezzi il nostro business plan ci mostra una crescita 'naturale', dovuta al completamento di gamme, all'intersezione di prodotti, modelli e segmenti, con cui nel 2026 dovremmo tranquillamente raddoppiare le 15 mila dello scorso anno".

Ma per il futuro prossimo per Omoda e Jaecoo Marsala evidenzia un allargamento della clientela visto che "vogliamo prestare grande attenzione alle aziende e alle flotte. Nel 2025 abbiamo venduto il 70% dei nostri volumi ai privati ma nel frattempo abbiamo stretto partnership e tutti i nostri concessionari possono offrire noleggi a privati e imprese, così da presidiare anche canali di vendita sui quali in passato siamo stati un po' carenti".

Marsala pone l'accento sulle politiche che mirano a mantenere il valore residuo dei modelli, cruciale per un marchio che si è appena affacciato in Europa: "Noi facciamo molta attenzione a mantenere il valore residuo, senza promozioni che magari taglino del 30% il listino o sconti speciali in concessionaria, per questo i portali professionali ci premiano e i nostri prodotti, soprattutto i Super Plug-in Hybrid, hanno valori residui già molto interessanti. Non solo, questo ci consente di fare rate nell'ambito del noleggio attrattive e interessanti". Insomma, conclude, "lavoriamo per crescere ma anche per dare tranquillità ai nostri clienti".