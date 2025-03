Il Super Cub nasce nel 1958 come risposta alla necessità di un mezzo di trasporto accessibile e funzionale. Frutto della visione di Soichiro Honda e del suo storico collaboratore Takeo Fujisawa, il progetto si proponeva di offrire un veicolo pratico e affidabile, in grado di migliorare la vita quotidiana di milioni di persone.

Nel corso degli anni, il Super Cub è diventato una vera e propria leggenda, con oltre 100 milioni di esemplari prodotti entro il 2017, rendendolo il veicolo a motore più venduto al mondo. Il suo successo è dovuto a un mix vincente di design intramontabile, affidabilità straordinaria ed efficienza nei consumi, qualità che gli hanno permesso di rimanere un punto di riferimento nel settore della mobilità.

Se inizialmente il Super Cub era diffuso principalmente in Giappone e nel Sud-est asiatico, dove ha conquistato la fiducia di lavoratori e professionisti come i postini giapponesi, nel 2018 ha debuttato ufficialmente anche in Europa con il modello Super Cub C125. Questa versione ha mantenuto lo spirito originale del progetto, aggiornandosi però con soluzioni tecnologiche più moderne, per soddisfare le esigenze di chi cerca uno scooter dall’estetica rétro ma con prestazioni all’altezza dei tempi.

Honda Super Cub C125, motore Euro5+

Il modello 2025 del Super Cub C125 mantiene inalterate le sue caratteristiche tecniche, ma si aggiorna per rispettare la normativa Euro5+ e introduce una nuova livrea bicolore, ispirata all’estetica vintage del primo modello.

Il motore monocilindrico a iniezione elettronica da 124 cc, raffreddato ad aria, garantisce una guida fluida e parca nei consumi, raggiungendo un’incredibile efficienza di 66,7 km/l (ciclo medio WMTC).