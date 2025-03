Le nuove KTM 390 ADVENTURE X e 390 ADVENTURE R 2025 rappresentano l’essenza di questa filosofia, garantendo emozioni uniche agli amanti del turismo avventuroso.

Agile, leggera e progettata per il fuoristrada puro, la nuova KTM 390 ADVENTURE R è il riferimento assoluto nel suo segmento. Con un design ispirato alla leggendaria KTM 450 Rally, è equipaggiata con:

• sospensioni WP a lunga escursione, ottimizzate per affrontare anche i terreni più estremi.

• ruote da 21”/18”, perfette per garantire stabilità e controllo in fuoristrada.

• avanzata elettronica di bordo, con aiuti alla guida per massimizzare il controllo in qualsiasi condizione.

Per chi desidera una moto dall’anima Adventure, ma con una maggiore attitudine all’asfalto, nasce la KTM 390 ADVENTURE X. Si distingue dalla versione R per:

• cerchi in lega da 19”/17”, ideali per la guida su strada con incursioni in fuoristrada leggero.

• esclusiva livrea arancione, con grafiche accattivanti.

• configurazione pensata per il massimo comfort, rendendola la compagna perfetta per chi si avvicina all’universo Adventure di KTM.

KTM 390 Adventure, motore monocilindrico LC4c

Hanno linee snelle e aerodinamiche, con una strumentazione compatta e un cupolino ispirato al mondo Rally. Il serbatoio da 14 litri in metallo assicura un’ottima autonomia, mentre le grafiche resistenti e la sella con grip migliorato garantiscono comfort e durabilità nel tempo.

Il cuore della nuova gamma 390 ADVENTURE è il monocilindrico LC4c da 399 cc, derivato dalla KTM 390 DUKE. Con 45 CV di potenza e 39 Nm di coppia, offre un’erogazione fluida ed è conforme alla normativa EURO 5+.