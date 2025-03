MV AGUSTA superveloce 1000 serie oro vince il good design 2024 award

La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro è stata premiata con il prestigioso Good Design 2024 Award dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture e Design e dall'European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro è prodotta in una serie limitata in soli 500 esemplari numerati e unisce lo storico patrimonio racing di MV Agusta con un perfetto mix di attenzione maniacale all'estetica e di una ricerca incessante dell'eccellenza tecnologica.

Luca Martin, membro del Consiglio di Amministrazione di MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: “Fin dalla sua nascita, il GOOD DESIGN® Award ha sempre puntato a riconoscere l'eccellenza assoluta nel design. Siamo orgogliosi di questo risultato, in quanto si tratta di uno dei premi più ambiti e prestigiosi al mondo, che rappresenta un marchio di qualità riconosciuto dai professionisti del settore. La vittoria del GOOD DESIGN® Award riafferma il ruolo di MV Agusta come punto di riferimento nell'industria motociclistica, fondendo perfettamente tradizione e innovazione nel nome dell'Arte della Moto.”