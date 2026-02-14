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Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: "Perenne modernità opera"

Il presidente della Repubblica: "Con Sardegna immenso contributo"

Sergio Mattarella
Sergio Mattarella
14 febbraio 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
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"Quest'estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi due di Grazia Deledda: 'Il vecchio della montagna' e 'Canne al vento'. Li avevo letti da giovane studente, il che vuol dire molti decenni addietro, e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovandone conferma della modernità, vorrei aggiungere della perenne modernità dell'opera di Grazia Deledda". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Nuoro alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda.

"È una riconoscenza - ha aggiunto il capo dello Stato - che chiunque abbia letto le sue opere non può che coltivare e avvertire. Ed è una riconoscenza che questa mattina è stata sottolineata dagli interventi che abbiamo ascoltato. Vorrei esprimere un apprezzamento per l'iniziativa e anche il ringraziamento al sindaco per avermi invitato a essere presente quest'oggi in questa apertura di 'Anno Deleddiano', ringraziando molto per quanto viene fatto per sottolineare l'immenso contributo fornito alla cultura italiana da questa regione e segnatamente da Grazia Deledda".

"Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l'apprezzamento per quanto fornisce questa città, questa regione, al nostro Paese. È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo che le nostre regioni, segnatamente questa regione, forniscono alla vita nazionale è un contributo indispensabile per affrontare tutti i problemi e le emergenze che si presentano", ha affermato ancora Mattarella.

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Sardegna Mattarella contributo indispensabile vita nazionale
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