circle x black
Cerca nel sito
 

Alparone (Lombardia): "Sport fondamentale per prevenzione e salute"

sponsor

'Collaborazione con Lilly è fondamentale, ricerca e innovazione camminano al fianco dello sport, della salute e dell'educazione sanitaria'

Alparone (Lombardia):
06 febbraio 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In una regione come la nostra è fondamentale educare allo sport come valore di prevenzione per la salute. E in questo senso la collaborazione con Lilly è fondamentale, perché il tema della ricerca e dell’innovazione camminano al fianco al tema dello sport, della salute e dell'educazione sanitaria". Lo ha detto Marco Alparone, vice presidente della Giunta regionale della Lombardia, all’incontro con la stampa organizzato oggi a Milano da Lilly per inaugurare un tour itinerante con due installazioni immersive: 'The Impossible Gym – Winter Edition' in piazza dei Mercanti, pensata per evidenziare le sfide che le persone con obesità affrontano quotidianamente e 'Fan Village' in piazza del Cannone, dedicato alla storia della medicina moderna.

"Vogliamo che queste due installazioni - ha poi aggiunto - raccontino ai nostri cittadini che oggi si può vivere bene, in salute e per lungo tempo partendo dallo sport come strumento di prevenzione". Poi si è soffermato sui Giochi invernali: "Per primi abbiamo creduto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un evento come questo è l'apice di un lungo percorso fatto di sacrifici e del lavoro di centinaia di migliaia di persone che oggi mi piace ringraziare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Alparone (Lombardia) 'sport fondamentale per prevenzione e salute'
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza