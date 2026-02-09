Milano-Cortina: Lilly accende l'impegno per la salute ampliando racconto Olimpico da sola performance sportiva a innovazione scientifica

Lilly, Sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accende l'impegno per la salute nella città di Milano, con l'obiettivo di raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca ma, soprattutto, di spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dell'atleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione, per la prima volta in assoluto nell'ambito di una Manifestazione Olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica: l'obesità. Per l'occasione, Lilly ha inaugurato con un coinvolgente tour itinerante, due installazioni immersive: The Impossible Gym - Winter Edition in Piazza dei Mercanti, nuova iterazione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly, realizzata con il patrocinio di Sio - Società italiana dell'obesità e dell'associazione Amici Obesi, ispirata agli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che deve affrontare chi soffre di obesità e superare e i Fan Village in Piazza del Cannone, igloo esperienziali interattivi dove i visitatori potranno ripercorrere le scoperte più importanti che hanno segnato la storia della medicina moderna.