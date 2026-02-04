Patologie emorragiche, Cassone (FedEmo): "Prevenire sanguinamento orale"

"Pazienti con Mec necessitano di équipe multidisciplinari"
"Il paziente con malattie emorragiche congenite (Mec) ha bisogno di una équipe multidisciplinare che lo segua. Tra gli specialisti abbiamo individuato già da tempo i medici odontoiatri" poiché "la prevenzione dentale rientra tra quella 'comprehensive care' di cui parliamo da tanti anni. Abbiamo l'opportunità di condividere con l'associazione Sioh, e con l'aiuto del Cnel, un'iniziativa che ci porterà in avanti rispetto a quelle che sono le nostre richieste, avanzate già a partire dal 2018. E' importante prevenire i sanguinamenti che potrebbero dare esiti importanti e richiedere cure intensive per i pazienti affetti da Mec. La prevenzione inizia anche dalla bocca". Così Cristina Cassone, presidente nazionale di FedEmo - Federazione associazioni emofilici, intervenendo oggi a Roma al convegno dedicato alle cure odontoiatriche per pazienti fragili. Un incontro che rimarca l'impegno di Sioh (Società italiana di odontostomatologia per l'handicap), FedEmo e del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) affinché l'odontoiatria speciale possa essere inserita nel Piano nazionale della prevenzione (Pnp) e venga istituito un tavolo tecnico nazionale dedicato alla prevenzione e alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili.
"Ci auguriamo che questo incontro abbia un seguito importante e concreto e che dia gambe a questa giornata - auspica Cassone - Speriamo che con l'interesse dell'onorevole Loizzo, che si farà ambasciatrice delle nostre richieste all'interno dei percorsi istituzionali, si possa arrivare a un testo normativo che punti sulla prevenzione anche per i pazienti fragili, tra i quali i pazienti con Mec che noi rappresentiamo".