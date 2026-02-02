circle x black
Can Yaman a Sanremo come co-conduttore, l'annuncio di Carlo Conti

L'invito all'attore, che di recente ha vestito i panni della 'Tigre della Malesia', coincide con i 50 anni dal primo Sandokan televisivo, interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima

Can Yaman - Ipa
02 febbraio 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Dalla leggendaria isola di Mompracem al palco di Sanremo 2026. Can Yaman, dopo il successo della serie Rai 'Sandokan', sarà uno dei co-conduttori della prima serata del Festival della canzone italiana, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. A ufficializzare la notizia è la Rai in una nota.

Il primo indizio è arrivato dal direttore artistico, con un post Instagram: Carlo Conti ha infatti pubblicato sul social network un fotomontaggio dove appare nei panni della Tigre di Mompracem, insieme al breve messaggio 'Co-co'. Un post che confermava, la presenza dell'attore turco sul palco dell'Ariston che, come anticipato dall'Adnkronos, riguarderà la prima serata della kermesse, martedì 24 febbraio.

Chi è Can Yaman

Can Yaman, 36 anni, star di fama internazionale, è uno degli attori più riconosciuti nel panorama televisivo contemporaneo. È poliglotta, parla fluentemente turco, inglese, italiano e spagnolo, qualità che gli ha permesso di affermarsi con successo in produzioni di respiro internazionale, come 'Sandokan' e 'El Turco'.

Attualmente è impegnato, per la prima volta, in Spagna nelle riprese della serie 'El laberinto de las mariposas'”, un thriller romantico, diretto da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel. Prossimamente tornerà sul set per la seconda stagione di 'Sandokan'.

L'invito all'attore a Sanremo 2026 coincide con i 50 anni dal primo Sandokan, interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima, uno degli sceneggiati più famosi della storia della tv italiana, che andò in onda sulla Rai proprio tra il 6 gennaio e l'8 febbraio 1976. La nuova serie invece, andata in onda in quattro prime serate su Rai1, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, ha visto Can Yaman vestire i panni della Tigre della Malesia, insieme ad Alessandro Preziosi nei panni di Yanez.

