Carolyn Smith oggi a Verissimo, la lotta contro il tumore

La coreografa e giudice di Ballando con le stelle sarà ospite di Silvia Toffanin

01 febbraio 2026 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carolyn Smith sarà ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo. La coreografa, capitana della giuria di Ballando con le stelle, torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontarsi, per parlare delle sue condizioni di salute e dei dieci anni di lotta contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2015.

Sono trascorsi più di dieci anni da quando Carolyn Smith lotta duramente contro questo "intruso": "Ogni tre settimane devo fare la chemio, ma ormai ci sono abituata", aveva raccontato la coreografa nello studio di SIlvia Toffanin ospite lo scorso 25 gennaio 2025.

“Ho avuto un momento buio della mia vita, non sapevo come reagire. Il 2024 è stato l’anno più duro di questi lunghi dieci anni di lotta contro il tumore. Ma poi mi sono resa conto della mia forza, di tutti i cicli che sono riuscita a chiudere e ho ripreso in mano la mia vita. La situazione ora è stabile, i medici sono contenti. Ma hanno trovato un linfonodo ai polmoni, ma non è nulla di grave".

La lotta contro il cancro al seno è cominciato nel 2015. Dopo un primo periodo di cure, nel 2017 le viene diagnosticata una recidiva. In un’intervista rilasciata a Verissimo, Carolyn Smith aveva spiegato che il tumore al seno è ricomparso nell’estate del 2022 e che a causa degli effetti collaterali delle cure precedenti è dovuta ricorrere alla chemioterapia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
