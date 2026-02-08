circle x black
Clizia Incorvaia dopo le accuse della moglie di Sarcina: "Costretta a dire la verità"

L'influencer è tornata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dopo le accuse ricevute dalla moglie di Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia - fotograma/ipa
Clizia Incorvaia - fotograma/ipa
08 febbraio 2026 | 18.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Clizia Incorvaia è stata ospite oggi, domenica 8 febbraio, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per tornare a parlare del complicato rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina e delle polemiche che l'hanno coinvolta nelle ultime settimane.

L'influencer aveva già affrontato pubblicamente la vicenda giudiziaria in cui era stata accusata per trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. Il caso si è concluso lo scorso 17 dicembre con il suo proscioglimento dalle accuse dell'ex marito. A fine aprile è prevista una nuova udienza gli accordi economici: "Lui oggi per il mantenimento dà un minimo sindacale, adesso vorrei Nina avesse un mantenimento coerente con il suo stile di vita", ha detto Incorvaia.

Le sue ultime dichiarazioni, tuttavia, non sono state accolte favorevolmente dalla nuova moglie del cantante, Nayra Garibo, che era intervenuta sui social in difesa del compagno accusando l'influencer di dire falsità anche in merito alle presunte violenze subite da Incorvaia: "Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono e quando la sente sei sempre in mezzo interrompendo le loro chiacchiere", aveva dichiarato Garibo tra le altre cose. Parole alle quali Incorvaia ha replicato con fermezza ospite oggi a Verissimo.

"Nayra ha detto cose terribili, Nina vede regolarmente il papà. Non c'è nessun ricatto, c'è un accordo tra noi. E non ci sono pretese di denaro". Incorvaia ha ammesso di aver mantenuto il silenzio per troppo tempo: "Se loro continuano così io non ho problemi ad andare dal mio penalista, non ho problemi a dire la verità".

L'influencer ha ammesso di non aver denunciato in passato per tutelare la figlia: "Volevo solo proteggere Nina, ci sono anche le testimonianze dei vigili del fuoco dopo che lui mi ha bruciato 16 paia di scarpe". Incorvaia ha parlato apertamente di violenza psicologica ma anche fisica: "Ci sono delle testimonianze che io porterò negli atti con il mio penalista, ci sono vari testimoni che erano con me".

